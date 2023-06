Reutlingen hat eine mobile Toilette nach Berlin geschickt. Sie ist auch für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung geeignet, die auf Hilfe angewiesen sind.

Am Samstag beginnen in Berlin die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Weil aber behindertengerechte Toiletten Mangelware sind, fragten die Organisatoren bei der Stadt Reutlingen nach. Denn die hat eine mobile „Toilette für Alle“, die auch für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung geeignet ist.

Die "Toilette für Alle" wird in Reuzlingen auf einen Tieflader verladen. SWR Nathalie Waldenspuhl

Toilette nicht nur in Reutlingen im Einsatz

Und so ging die „Toilette für Alle“ von Reutlingen aus auf die Reise zu den Special Olympics nach Berlin. Am vergangenen Mittwoch wurde sie auf einen Kranwagen aufgeladen. Es ist beileibe nicht der erste Transport der Reutlinger Toilette. Sie ist oft bei Veranstaltungen im Stadtgebiet im Einsatz, wurde aber, wie Meike Scholz vom Team des Reutlinger Behindertenbeauftragten erzählt, auch schon aus Hamburg, Leipzig oder München angefordert.

Das Innere der Reutlinger "Toilette für Alle". Stadt Reutlingen

Reutlinger Toilette hat stabilen Wickeltisch

Denn mobile „Toiletten für Alle“ sind Mangelware. Sie sind mit zwölf Quadratmetern größer und besser ausgestattet als die üblichen behindertengerechten WCs. So verfügen sie auch über einen Lift, um Menschen anzuheben und einen Wickeltisch, der nicht nur für Kinder, sondern auch für schwere Erwachsene geeignet ist. Das sei die Besonderheit der Reutlinger Toilette, so der Reutlinger Behindertenbeauftragte Michael Embery. Hier könne man auch Erwachsene wickeln, das sei sehr wichtig. Denn Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung müssen oft auch gewickelt werden.

Die Reutlinger "Toilette für Alle" hat auch einen Lifter sowie einen Wickeltisch für Erwachsene und Kinder. Stadt Reutlingen

Auch Tübingen und Rottenburg engagieren sich für Special Olympics

Während Reutlingen mit der „Toilette für Alle“ zum Gelingen der Großveranstaltung in Berlin beitragen will, unterstützen Rottenburg (Kreis Tübingen) und Tübingen die Special Olympics auf eine andere Art. Denn beide Städte sind sogenannte „Host Towns“. Sie empfangen vier Tage lang Athleten-Delegationen: Rottenburg aus dem mittelamerikanischen Belize und Tübingen aus Botswana in Afrika. In beiden Städten werden die Delegationen im Rathaus empfangen und sie dürfen sich in Goldene Buch eintragen.

Tübingen begleitet Delegation aus Botswana nach Berlin

In Rottenburg ist unter anderem ein Besuch des Museums der Narrenzunft und des Römermuseums geplant, eine Stadtführung mit Stocherkahn-Fahrt auf dem Neckar und Grillen im Jugendhaus mit Blasmusik. Auch Tübingen veranstaltet für die Gäste aus Botswana eine Stadtführung und eine Stocherkahn-Fahrt. Zum Abschluss ihres Besuchs im Kreis Tübingen gibt es für beide Delegationen eine Party im Landratsamt. Eine Gruppe des Tübinger Organisationskomitees begleitet die Gäste aus Botswana dann sogar nach Berlin, um sie vor Ort zu unterstützen und bei den Wettkämpfen anzufeuern.