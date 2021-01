In Wellendingen im Kreis Rottweil ist es am frühen Montagmorgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 36-jährigen Mann und seiner 32-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung zu einer Auseinandersetzung. Der Frau wurden dabei so schwere Verletzungen zugefügt, dass sie noch in der Wohnung starb. Der dringend tatverdächtige Mann wurde festgenommen und aufgrund von eigenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.