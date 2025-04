per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend ist auf der B 463 bei Balingen ein Mann tödlich und ein weiterer lebensgefährlich verletzt worden.

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am späten Sonntagabend auf der B 463 bei Balingen (Zollernalbkreis) ein 40-jähriger Mann tödlich und ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache für die Kollision ist laut Polizei noch unklar.

Notarzt konnte 40-Jährigem nicht mehr helfen

Der 40-jährige Mann kam gegen 22:30 Uhr von Balingen und fuhr auf der Bundesstraße Richtung Albstadt. Nach Angaben der Polizei kam ihm auf Höhe von Weilstetten der Wagen mit einem 22-jährigen Fahrer entgegen. Die beiden Autos stießen zusammen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 40-jährigen Mannes feststellen. Der andere Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack gerettet werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.

Bundesstraße die ganze Nacht über gesperrt

An der Unfallstelle waren 20 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie 45 Helfer und 13 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Die Bundesstraße war bis in den frühen Montagmorgen hinein gesperrt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auch ein Gutachter wurde eingeschaltet.