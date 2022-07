per Mail teilen

Beim Überqueren eines gesperrten Bahnübergangs in Weingarten (Kreis Ravensburg) ist eine Radfahrerin von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Die 81 Jahre alte Frau starb am Samstagabend noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Fahrgäste und der Zugführer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.