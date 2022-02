per Mail teilen

Ein 43-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände in Frickenhausen ums Leben gekommen. Laut Polizeipräsidium Reutlingen kam ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen und prallte gegen ein weiteres Auto. Dabei wurde der Mann eingeklemmt. Trotz notärztlicher Versorgung starb er noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen sind eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.