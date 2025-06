Tödlicher Unfall in Freudenstadt - Mann mit Pedelec von Zug erfasst

Am Donnerstagnachmittag wurde in Freudenstadt ein Mann mit seinem Pedelec von einem Regionalzug erfasst. Der Mann starb noch am Unfallort.

In Freudenstadt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 63-jähriger Mann gegen 15:50 Uhr mit seinem Pedelec einen unbeschrankten Bahnübergang in der Wittlensweiler Straße überqueren und übersah dabei einen herannahenden Regionalzug, der in Richtung Dornstetten/Schopfloch unterwegs war. Der Mann wurde vom Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zugführer unter Schock - Unfallhergang wird ermittelt Ob der Mann sein Pedelec schob oder damit fuhr, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Triebwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf knapp 12.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke zwischen Freudenstadt und Schopfloch war nach offiziellen Angaben bis etwa 20 Uhr gesperrt.