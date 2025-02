per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A81 zwischen Rottweil und Oberndorf ist am Dienstag ein 63-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfallverursacher ist noch flüchtig.

Nach einem schweren Unfall auf der A 81 zwischen Rottweil und Oberndorf am Dienstagnachmittag ist der mutmaßliche Unfallverursacher noch auf der Flucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Lastwagenfahrer plötzlich die Spur gewechselt und dadurch eine Karambolage verursacht. Dabei wurde ein 63 Jahre alter Mann tödlich, zwei weitere Personen schwer verletzt. Auch eine Fahndung mit einem Hubschrauber war erfolglos. Die Polizei versucht zu ermitteln, wohin der Lastwagen nach dem Unfall gefahren ist.

Plötzlich die Fahrbahnseite gewechselt

Der Sattelzugfahrer war auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Laut Polizei hat er plötzlich von der rechten auf die linke Fahrbahnseite gewechselt. Dabei streifte er das Auto einer 24 Jahre alten Frau, die auf der gleichen Höhe unterwegs war. Sie prallte deshalb gegen die Mittelleitplanke und blieb mit ihrem Auto auf dem Seitenstreifen stehen.

Tödliche Verletzungen: 63-Jähriger wird im Auto eingeklemmt

Der 63-jährige Autofahrer musste nach rechts ausweichen und stark abbremsen. Dadurch prallte ein Kleintransporter nahezu ungebremst von hinten in das Auto. Er wurde eingeklemmt und ist an der Unfallstelle gestorben, so die Polizei. Der Fahrer des Transporters und ein Mitfahrer haben sich schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist der LKW-Fahrer in Richtung Stuttgart weitergefahren, ohne sich um den Unfall und die Verletzten zu kümmern. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, ist bislang erfolglos geblieben. Der Sattelzug dürfte Streifschäden an der linken Fahrzeugseite aufweisen, so die Polizei. Die A 81 war wegen des Unfalls vollständig bis etwa 17 Uhr gesperrt.