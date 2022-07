Ein Rennradfahrer ist am Samstag in Rottenburg-Weiler (Kreis Tübingen) tödlich verunglückt. Laut Polizei kam er in der Ortsdurfahrt vermutlich aus Unachtsamkeit an einen Bordstein. Bei dem Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz Versorgung durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle starb.