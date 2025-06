per Mail teilen

Beim Versuch, seinen Hund zu retten, sind ein Hundehalter und der Hund gestorben. Der Mann hatte versucht, das Tier am Bahnhof Wannweil (Kreis Reutlingen) von den Gleisen zu holen.

Ein Mann hat am Bahnhof in Wannweil (Kreis Reutlingen) wohl seinen Hund retten wollen und ist von einem herannahenden Zug tödlich verletzt worden. Kurz nach 21 Uhr war der Hund am Bahnhof von Wannweil ins Gleisbett gesprungen. Davon geht die Polizei im Moment aus. Bei seinem Rettungsversuch übersah der Hundehalter wohl einen Zug, der von Reutlingen nach Tübingen unterwegs war und ohne Halt den Bahnhof durchfahren sollte.

Trotz Notbremsung vom Zug erfasst

Trotz einer Notbremsung wurden der Hundehalter und sein Hund vom Zug erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben sind. Die Bahnstrecke Reutlingen-Tübingen war danach über zwei Stunden gesperrt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei im Moment aus.