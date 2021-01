per Mail teilen

Aufgrund von Straßenglätte hat ein Autofahrer bei Pfronstetten (Landkreis Reutlingen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist dabei tödlich verunglückt. Das Auto des 60-Jährigen kam am Freitagmorgen in einer Kurve von seiner Spur ab und schleuderte in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte der Wagen gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann, der nicht angeschnallt war, wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der Lastwagenfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.