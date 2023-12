Mann stirbt nach Stichen in Dornstetten - Tatverdächtiger festgenommen

Es war wohl ein Weihnachtsstreit mit tödlichen Folgen. Im Dörfchen Aach zwischen Freudenstadt und Dornstetten ist ein 44 -Jähriger getötet worden, vermutlich durch Messerstiche.

Ein 42-jähriger Mann soll in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) einem 44-Jährigen durch Stiche, möglicherweise mit einem Messer, tödliche Verletzungen beigebracht haben. Nach ersten Angaben der Polizei waren die beiden Männer in Streit geraten. Der 42-jährige Verdächtige soll dabei auf sein Opfer eingestochen haben. Er ist festgenommen worden und soll in Untersuchungshaft kommen.

Opfer stirbt am Tatort in Dornstetten-Aach

All zu viele Details kennt die Polizei noch nicht, oder macht sie zumindest nicht öffentlich. Den bisherigen Infos zufolge waren die beiden Männer in einer Wohnung im Dorf Aach am Morgen des 1. Weihnachtstages in Streit geraten. Im Laufe der körperliche Auseinandersetzung soll dann der 42-Jährige mit einem "scharfklingigen" Gegenstand auf seinen 44 Jahre alten Kontrahenten eingestochen und ihn tödlich verletzt haben.

Staatsanwaltschaft Rottweil will Haftbefehl

Die Polizei und der Rettungsdienst haben noch versucht das Opfer wiederzubeleben. Aber die Reanimation blieb erfolglos. Der 42-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Rottweil hat angekündigt, beim Amtsgericht einen Haftbefehl zu beantragen, um den Mann in Untersuchungshaft zu schicken.

Polizei Pforzheim sucht Zeugen

Einzelheiten zu den Hintergründen, der Beziehung zwischen den beiden Männern und zum Anlass der folgenschweren Streits sind noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei sollen die Ermittlungen zunächst klären, was genau sich in der Wohnung in Dornstetten-Aach abgespielt hat. Mögliche Zeugen, die etwas von den Vorfällen mitbekommen haben, sollen sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim melden.