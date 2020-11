per Mail teilen

Politiker, Buchautor und Talkshowgast: Jürgen Todenhöfer hat für manche Schlagzeile gesorgt. Jetzt verkündet der frühere Tübinger CDU Bundestagsabgeordnete, dass er die CDU verlässt und eine neue Partei gründen will - am 12. November.

Nach 50 Jahren Mitgliedschaft werde er aus der CDU austreten und eine neue Partei gründen. Das schreibt Jürgen Todenhöfer auf Facebook am Tag seines 80. Geburtstages. Worum es bei der neuen Partei inhaltlich gehen soll, bleibt diffus. Er schreibt: "Gegen die Doppelmoral und Heuchelei. Für eine neue ehrliche Politik". Die Auftaktveranstaltung sei Donnerstagabend am Berliner Brandenburger Tor, so Todenhöfer.

Keine Anti-Corona-Demo

Er schreibt ausdrücklich, dass es sich nicht um eine Anti-Corona-Veranstaltung handle. Die Corona-Pandemie nehme er ernst, so Todenhöfer. Wer Symptome aufweise, zur Risikogruppe gehöre, Kontakt zu Verdachtsfällen oder positiv getesteten Personen hatte, solle zuhause bleiben.

Für Wahlkreis Tübingen im Bundestag

Jürgen Todenhöfer kam 1972 über die Landesliste der CDU Rheinland Pfalz in den Bundestag und war von 1980 bis 1990 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Tübingen. Im Bundestag war er unter anderem entwicklungspolitischer Sprecher seiner Partei und wurde dem konservativen Flügel zugeordnet.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag machte Todenhöfer als Publizist von sich reden. Der ehemalige Richter und langjährige Burda-Manager kritisiert bis heute scharf die westliche Politik und die Rolle der USA im Umgang mit dem Irak und Afghanistan.