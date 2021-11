Eine wegen Mordes an ihrer Mutter verdächtige Frau aus dem Landkreis Calw ist jetzt in Untersuchungshaft. Die 47-Jährige wurde nach der Beerdigung der Mutter noch auf dem Friedhof festgenommen. Über ein mögliches Motiv machte die Polizei bisher keine Angaben. Vor rund einem Monat war die Seniorin tot in ihrer Wohnung in Gechingen im Kreis Calw gefunden worden. Familienangehörige, die im gleichen Hause leben, hatten die Leiche der 75-Jährigen entdeckt und die Polizei alarmiert.