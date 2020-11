Rund drei Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einem Tinnitus. Das ständige Klingeln im Ohr lässt Betroffene oft verzweifeln. Beim chronischen Tinnitus wird das Therapieangebot dünn. Hilfe gibt es am Klinikum Freudenstadt.

Es rauscht, pfeift, rattert oder piepst im Ohr, rund um die Uhr, jeden Tag. Das Eigenartige ist, dass es das Geräusch eigentlich gar nicht gibt, nur der Betroffene hört es. Ein Tinnitus könne den Alltag erheblich einschränken, sagt Stefan Löhr, der Leiter des Tinnitus Zentrum am Klinikum Freudenstadt.

Schlafstörungen, Depressionen, Stress

Bei einem akuten Ohrgeräusch kann laut Löhr der Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit Medikamenten helfen. Wenn der Tinnitus chronisch werde, also länger als drei Monate, brauche es mehr. Oft kämen dann auch Schlafstörungen, Depressionen oder Stress dazu. Die Betroffenen müssten lernen, das Geräusch im Ohr zu akzeptieren und mit ihm zu leben.

Tinnitus ganzheitlich behandeln

Das Tinnitus Zentrum in Freudenstadt geht Tinnitus ganzheitlich an und hat einen interdisziplinären Therapieansatz entwickelt. Die Mediziner setzen auf eine Verhaltenstherapie. Ergänzt wird das Angebot durch Physiotherapie und Selbsthilfegruppen. Zudem bietet eine Psychologin am Zentrum Achtsamkeits- und Entspannungsübungen an.

Therapie dauert lange

Doch bis der Tinnitus vom Feind zum Freund wird, brauche es Zeit, sagt Zentrumsleiter Löhr. Die Therapie am Tinnitus Zentrum geht deshalb über eineinhalb Jahre. Da bräuchten die Patienten einen langen Atem, nicht alle hielten das durch.