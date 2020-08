Der Publizist Tilman Jens ist tot. Der Sohn von Walter und Inge Jens starb nach Angaben des Familienanwalts im Alter von 65 Jahren nach langer und schwerer Krankheit. Tilman Jens wurde in Tübingen geboren und arbeitete als Journalist, Fernseh- und Buchautor. Er lebte in Frankfurt. Aufsehen erregte Jens, als er in den 1980-er Jahren als Mitarbeiter einer Illustrierten zum Tod des Schriftstellers Uwe Johnson recherchierte. Um an Briefe und Tagebücher des Verstorbenen zu gelangen, drang er damals in dessen leerstehende Wohnung ein. Später bezeichnete er das als größten Fehler seines Lebens.