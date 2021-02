Keinen guten Tag hatten am Mittwoch die Tigers Tübingen in der zweiten Basketball Bundesliga. Beim zweiten Auftritt in der neuen Heimspielstätte in Rottenburg gab es gegen den Tabellenvorletzten aus Ehingen eine bittere 103:113 Niederlage. Die Tigers stehen nun auf Platz 12 der Tabelle. Wesentlich besser lief es für den Tabellensiebten, die Schwenninger Panthers. Sie besiegten den Tabellenletzten aus Nürnberg mit 89:78.