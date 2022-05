Die Tübinger Zweitliga-Basketballer haben auch ihr zweites Playoff-Halbfinalspiel gegen Leverkusen gewonnen. Die Tigers siegten (am Samstag) mit 87 zu 67. Das dritte Spiel der Halbfinalserie findet am Dienstag in Leverkusen statt. Die Erstliga-Handballerinnen aus Metzingen haben am Samstag ihr Spiel gegen Halle-Neustadt gewonnen. Die TusSies siegten mit 33 zu 30. Die Metzingerinnen stehen auf dem fünften Tabellenplatz.