Tigers Tübingen haben Lizenz für erste Liga

Die letzte Hürde ist genommen: Die Basketballer der Tigers Tübingen können kommende Saison in der ersten Liga spielen. Gestern (Di) haben sie die Lizenz dazu bekommen. Ingemar Koerner:

Eigentlich war schon lange alles klar, nur das letzte Puzzleteil zum Aufstieg hat noch gefehlt: Die Erstligalizenz. Die haben die Tigers Tübingen nun bekommen. Nun steht also endgültig fest: Nach fünf Jahren zweite Liga spielen die Tigers kommende Saison erstklassig. Laut eigener Mitteilung hatte die Corona-Pandemie den Basketballverein finanziell stark belastet. Diese Schwierigkeiten hat der Verein aber inzwischen mit Hilfe weiterer Geldgeber hinter sich gebracht. Damit kann der Kracher am ersten Spieltag kommen: Am 28. September bei den Telekom Baskets Bonn – den Gewinnern der Basketball-Champions-League.