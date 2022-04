Die Schwenninger Panther haben ihr Nachholspiel in der 2. Basketball-Bundesliga gegen Karlsruhe mit 73.94 verloren. Damit ist klar: Die Tigers Tübingen treffen im Viertelfinale der Aufstiegsrunde in der 2. Basketball-Bundesliga auf die Eisbären Bremerhaven. Das erste Spiel findet am Donnerstag in Tübingen statt, das zweite am Sonntag in Bremerhaven. Die Mannschaft, die als erste drei Mal gewinnt, kommt ins Habfinale.