Tigers Tübingen haben Lizenz für erste Liga

Die letzte Hürde ist genommen: Die Basketballer der Tigers Tübingen können kommende Saison in der ersten Liga spielen. Dienstag hat ihnen die Ligazentrale die Lizenz erteilt.

Seit Dienstag ist endügltig klar: Die Basketballer der Tigers Tübingen können in die easyCredit Basketball Bundesliga aufsteigen. Laut eigener Mitteilung erteilte die Ligazentrale aus Köln die Lizenz.

Erstes Ligaspiel gegen Champions-League-Sieger

Eigentlich war schon lange alles klar, nur das letzte Puzzleteil zum Aufstieg fehlte noch: Die Erstligalizenz. Die haben die Tigers Tübingen bekommen. Nun steht also endgültig fest: Nach fünf Jahren zweite Liga spielen die Tigers kommende Saison erstklassig. Die Corona-Pandemie hatte den Basketballverein finanziell stark belastet, so die Tigers in ihrer Mitteilung. Diese Schwierigkeiten konnte der Verein aber inzwischen mit Hilfe weiterer Geldgeber hinter sich lassen. Damit kann der Kracher am ersten Spieltag kommen: Am 28. September spielen die Tigers bei den Telekom Baskets Bonn - den Gewinnern der Basketball-Champions-League.