Der Verein KZ Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen hat am Wochenende sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Es sei dem Verein in dieser Zeit gelungen, zu 15 Überlebenden des KZ-Außenlagers bei Rottenburg (Kreis Tübingen) Kontakt aufzunehmen, hieß es in einer Mitteilung. Diese seien 1944 als Jugendliche in das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen gebracht worden und inzwischen alle über 90 Jahre alt oder seit der Kontaktaufnahme verstorben.