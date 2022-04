Tigers und TusSies gewinnen

Die Tübinger Zweitliga-Basketballer haben einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Halbfinale geschafft: Sie besiegten am Sonntag in Bremerhaven die Eisbären mit 82:75. Damit haben die Tübinger die ersten zwei Playoff-Begegnungen gewonnen. Ein weiterer Sieg am Mittwoch in Tübingen würde den Tigers den Einzug ins Halbfinale sichern. Auch die Erstliga-Handballerinnen aus Metzigen konnten am Osterwochenende einen Sieg verbuchen: Die TusSies gewannen am Samstag zuhause mit 33:32 gegen Bensheim/Auerbach. Die TusSies konnten das Spiel in den letzten Minuten noch einmal drehen.