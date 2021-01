Erfolgreiches Wochenende für die Sportler aus der Region. Beim ersten Auftritt in der neuen Heimspielstätte, der Volksbank-Arena in Rottenburg, haben die Tübinger Tigers in der zweiten Basketball Bundesliga den Favoriten besiegt. Die Tigers schlugen Bremerhaven mit 101:93. Auch die Metzinger Erstligahandballerinen waren erfolgreich. Der Tabellendritte schlug Oldenburg in heimischer Halle mit 35:20. Nach zwei Niederlage in Folge waren auch die Schwenninger Wild Wings wieder erfolgreich. Gegen Nürnberg gabs in der deutschen Eishockeyliga einen 4:2 Erfolg - Schwenningen bleibt damit in der Südgruppe auf dem vierten Tabellenplatz.