Urteil im Tierquäler-Prozess um Rippoldsauer Bärin Franca

Im Bärenpark bei Bad Rippoldsau-Schapbach im Kreis Freudenstadt leben Tiere, die misshandelt wurden. Der ehemalige Besitzer von Bärin Franca ist nun wegen Tierquälerei verurteilt worden.

Vier Monate auf Bewährung für den Schausteller, dazu eine Geldstrafe über 150 Euro - so lautet das Urteil, das im französischen Blois gefällt worden ist. Das sei lächerlich, mache wütend und sprachlos, so Sabrina Reimann, Projektleiterin im Alternativen Bärenpark Bad Rippoldsau-Schapbach.

Seit Ende 2019 lebt die Bärin Franca im Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach. Stiftung für Bären

Es sei ein Rückschlag für Tierschützer und Tiere in Not. Bärin Franca war jahrelang in einem Kellerverließ gehalten und schwer misshandelt worden. Ihr körperlicher Zustand sei so schlecht gewesen, dass sie seit ihrer Ankunft im Schwarzwald mehrfach operiert werden musste.

Von französischen Tierschützern befreit

Im November 2019 kam sie in den Schwarzwald. Davor hatten französische Tierschützer sie in einer geheimen Aktion beschlagnahmt, so die "Stiftung für Bären". Die ersten Monate verbrachte sie in der Quarantäne-Station. Die Tierschützer gehen davon aus, dass sie dort zum ersten Mal in ihrem Leben die für Bären übliche Winterruhe auf einem gemütlichen Strohbett halten durfte. Anfang März 2020 wurde sie dann vorsichtig in ihr Freigehege entlassen.

„Franca heute ist kaum mehr mit dem armen Vierbeiner zu vergleichen, der sie war, als sie in unserer Obhut kam. Nach zahlreichen tierärztlichen Behandlungen und einem Leben unter freiem Himmel, auf Waldboden, mit Platz und fließend Wasser, darf sie nun endlich Bär sein. Wenn sie wieder zurück in den Kerker müsste, wäre das der blanke Horror für das Wildtier.“

Noch ist auf kommunaler Ebene in Frankreich noch nicht entschieden, ob Bärin Franca zurück zu ihrem Peiniger, einem französischen Schausteller, muss. Er fordert das Tier nämlich zurück. Die französische Tierschutzorganisation Aves France will das mit einer Petition verhindern. Auch der Bärenpark beteiligt sich daran.