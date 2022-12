Wohl kein Geld für Beschäftigte im Tierheim Tübingen

per Mail teilen

Die Beschäftigten des Tierheims in Tübingen wissen nicht, ob sie ihr Gehalt im Dezember bekommen. Grund: Der Träger des Heims hat keinen handlungsfähigen Vorstand mehr.

Ob die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Tierheim Tübingen im Dezember ihr Geld ausgezahlt bekommt, ist noch unsicher. Denn der Träger des Heims, der Tierschutzverein "Tierfreunde" in Tübingen, steht ohne Vorstand da. In der Regel zahlt der Verein den Lohn der Beschäftigten des Tierheims, sagte Tierpfleger Stephan Götz dem SWR.

Derzeit kein Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung Ende November sei der alte Vorstand nicht entlastet worden, ein neuer wurde auch nicht gewählt. Hintergrund sei eine mangelhafte Buchführung, so Götz. Zwei Mitglieder hätten daher einen Antrag beim Registergericht für einen Notvorstand gestellt. Das könne allerdings noch Wochen dauern, sagte der Tierpfleger vom Tübinger Tierheim.

SWR Stefanie Assenheimer

"Wir werden von allen hängen gelassen."

Laut Götz wird es in diesem Jahr kein Weihnachtsgeld geben und der Lohn für Dezember sei unklar. Belastend sei zudem, dass er unter dem Mindestlohn verdiene. Daher habe er Rechtshilfe beim Deutschen Tierschutzbund angefordert. Aber ohne Erfolg: Er sei am Telefon immer wieder weggedrückt oder an andere verwiesen worden, erzählte Götz. Wohl deshalb, weil der Deutsche Tierschutzbund nur für den Verein zuständig sei, aber nicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims.

Den Tieren geht es gut

Das Heim könne sich noch um die eigenen Tiere kümmern. Tiere, die gefunden werden, nimmt das Tierheim noch auf, aber Abgabetiere werden jetzt abgelehnt.