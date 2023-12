In Albstadt-Pfeffingen (Zollernalbkreis) hat eine Tierbestattungskirche eröffnet. Es ist, laut Angaben der Betreiber, die erste Bestattungskirche für Tiere in Deutschland. In der ehemaligen Pauluskirche in Pfeffingen können Haustierbesitzer nun von ihren verstorbenen Lieblingen Abschied nehmen.