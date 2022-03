Nach zwei Jahren Corona-Pause sollen in diesem Jahr wieder die Horber-Ritterspiele im Nordschwarzwald stattfinden. Der Ticketvorverkauf hat online bereits begonnen. Am 18. und 19. Juni treffen sich Ritter, Gaukler und Feuerartisten auf dem Turnierplatz direkt am Neckarufer. Auch Schaukämpfe der Ritter werden wieder ausgetragen. Ein Höhepunkt wird am Samstagabend eine nächtliche Feuershow mit Reitern sein.