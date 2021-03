Vor dem Hechinger Rathaus weht heute die Tibetische Flagge. Seit 25 Jahren hissen Städte, Landkreise und Gemeinden am 10. März die Nationalflagge des von China besetzten Landes. Sie wollen ein Zeichen setzen.

In über 400 weiteren Orten in Deutschland wehen tibetische Fahnen. Auch in Metzingen (Kreis Reutlingen), Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) und in Albstadt (Zollernalbkreis) wird am Mittwoch die Flagge gehisst. Die Verwaltungen wollen damit an das von Nachbar China seit 70 Jahren besetzte Land erinnern.

Tibeter müssen als billige Arbeitskräfte schuften

Allein in den ersten Monaten des Jahres 2020 haben die chinesischen Behörden mehr als eine halbe Million Tibeter und Tibeterinnen in neu geschaffene Zentren verbracht, um sie zu Billigarbeitskräften auszubilden. Das schreibt der Hechinger Jürgen Detel. Er ist im Vorstand der Tibetinitiative Deutschland.

Keine Selbstbestimmung

Seit siebzig Jahren würde den Menschen in Tibet ihr Recht auf Selbstbestimmung verwehrt, so Detel weiter. Das dürfe nicht vergessen werden, so der Hechinger Tibet-Aktivist.