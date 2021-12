Thomas Steiger ist neuer SWR Senderbeauftragte der Katholischen Kirche

Die Katholische Kirche hat einen neuen Rundfunkbeauftragten im Südwestrundfunk (SWR). Thomas Steiger löst Peter Kottlorz ab, der in den Ruhestand gegangen ist.

Er ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer des SWR Programms kein Unbekannter. Thomas Steiger spricht schon seit einigen Jahren die Gedanken zum Tag, Verkündigungsbeiträge im Radio und hat auch schon etliche Fernseh-Gottesdienste mitgestaltet. Jetzt ist er für den Südwestrundfunk (SWR) der neue Senderbeauftragte der Katholischen Kirche.

"Ich bin jemand, der die Dinge nicht auf die lange Bank schiebt, sondern jemand, der anpackt, wenn es darauf ankommt. Das will ich in meiner neuen Aufgabe auch so halten."

Verantwortlich für sechs Diözesen

Der Senderbeauftragte der Katholischen Kirche im SWR hat die Gesamtverantwortung für alle religiösen Beiträge der Katholischen Kirche im Programm des SWR Hörfunks und Fernsehens. Dazu zählen beispielsweise die täglichen Radiosendungen wie die "Anstöße" in SWR1 oder die "Gedanken" in SWR3 sowie Gottesdienstübertragungen oder "Das Wort zum Sonntag" im Fernsehen. Er arbeitet nun im Auftrag der sechs Diözesen, die im Sendegebiet des Südwestrundfunks liegen: Rottenburg-Stuttgart, Freiburg, Trier, Mainz, Speyer und Limburg.

Im Hörfunk und im Fernsehen

Zu hören ist Thomas Steiger unter anderem in den "Abendgedanken" in SWR4, dem Format "3vor8" in SWR1 sowie dem "Lied zum Sonntag" in SWR2. Der 57-Jährige hat auch bereits Fernseherfahrung: Für das SWR-Fernsehen stand er vor der Kamera und feierte sogenannte Wohnzimmer-Gottesdienste aus der Tübinger Kirche St. Michael.

Gebürtiger Ludwigsburger

Thomas Steiger wurde 1964 in Ludwigsburg-Hochberg geboren. Nach seinem Theologiestudium in Tübingen und Wien war er 14 Jahre Pfarrer in Tübingen sowie mehrere Jahre Dekan in Rottenburg. Seit 2013 ist er Hörfunkpfarrer und in der Diözese Rottenburg-Stuttgart Beauftragter für Katholische Rundfunkarbeit im SWR. Von 2013 bis 2021 war er außerdem Diözesanpräses des Cäcilienverbandes und damit Geistlicher Leiter der Kirchenmusik in der Diözese.

Steiger bleibt Pfarrer und Religionslehrer

Thomas Steiger wird neben seinem neuen Job, Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Reutlingen Mitte bleiben und er wird auch weiterhin als Religionslehrer am Tübinger Uhlandgymnasium unterrichten.

"Es war mein ausdrücklicher Wunsch, dass ich weiterhin als Priester und Religionslehrer tätig sein kann. Das ist Quelle der persönlichen Freude und Inspiration für die Sendungen."

Der Vorgänger Peter Kottlorz und sein Nachfolger Thomas Steiger Katholische Rundfunkarbeit am SWR

Thomas Steiger ist Nachfolger von Peter Kottlorz, der in den Ruhestand gewechselt ist. Er leitete die Katholische Rundfunkarbeit am SWR seit dessen Gründung 1998.