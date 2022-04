Theurer schlägt Doppelspitze für Landes-FDP vor

Der baden-württembergische FDP-Landeschef Michael Theurer aus Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hat seiner Partei eine Doppelspitze auf Landesebene vorgeschlagen. Der Vorstoß erfolgte vor dem Bundesparteitag am Wochenende. Mit einer Doppelspitze könne die Sichtbarkeit der Partei erhöht werden, sagte Theurer, der auch Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist. Auf ihrer Landesvorstandsklausur Ende April will die FDP den Weg für die Doppelspitze auf Landesebene frei machen. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das dem SWR vorliegt. In einem Interview mit den Stuttgarter Zeitungen verwies Theurer auch auf eine mögliche FDP-Doppelspitze im Bund. Es sei jetzt ein guter Zeitpunkt, um Reformen der Partei anzugehen.