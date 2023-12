Thermalbäder leiden unter Corona

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie trifft die Thermalbäder in der Region hart. Die neue Corona-Verordnung bringt zwar ein paar Lockerungen, doch vermutlich nicht mehr Badegäste, heißt es bei Thermen in Bad Wildbad (Kreis Calw) und Bad Urach (Kreis Reutlingen). Wegen Omikron hätten die Menschen Angst. Dass der Test für Geimpfte und Genesene wegen der neuen Corona-Verordnung wegfalle, mache dies nicht besser. Eine Therme wurde in Bad Wildbad bereits vorrübergehend geschlossen, weil sich die Besucherzahl um fast 75 Prozent verringert hatte.