Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Multi – na klar!

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Aus’m Ländle, (aber) aus’m Badnerländle.

Kaffee oder Tee?

Beides! Tee für die Stimme, Kaffee für die Muse.

Einfach oder kompliziert

Ups. Äh. Mmh… Ich glaube: Mal so, mal so. :-)

Süß oder salzig?

Erst salzig, dann süß.

Buch oder CD?

CD? Was ist das denn?

Spaß! Zu Hause CD, Schallplatte, Radio, YouTube …, im Urlaub Buch.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Ganz klar: Langschläferin! Ich wurde als Nachteule geboren.

Wiese oder Rasen

Äh, verstehe ich nicht … Ich glaube aber eher Wiese, weil auf der gibt’s Wiesenblumen. Die mag ich sehr.

Sprint oder Marathon?

In der Aktuell-Redaktion Sprint. Manchmal ist der Radiobeitrag erst wenige Minuten vor Sendung fertig. Wenn ich mir mal mehr Zeit für längere Feature nehme, dann sehr gern Marathon.

Tatort oder Tagesschau?

Tagesschau! (Bzw. Tagesthemen) Ich bin ein Nachrichtenjunkie. Grusel- An-Spannung ist nicht so meins.

Berge oder Meer?

See mit Bergen.

Online oder offline?

Viel zu viel online. „Offline is the new luxury“ hängt neben meinem Bett.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

„Du bist ein Foodie“, sagt der Chef meines Lieblingsrestaurants in Tübingen. Also: 5-Gänge-Menü.

Unterwegs oder daheim?

Während des Studiums dachte ich, ich bin am liebsten unterwegs. Aber Zeiten können sich ändern und haben sich in meinem Fall geändert.

Glas halbvoll oder halbleer?

Halbvoll! Ich versuche immer, (erstmal) das Gute zu sehen.