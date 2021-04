per Mail teilen

Der Tübinger Theologe Jürgen Moltmann feiert heute seinen 95. Geburtstag. Er ist einer der bekanntesten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Seine 1964 erschienene "Theologie der Hoffnung" wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und hat Theologen weltweit beeinflusst. Von 1967 bis zur Emeritierung 1994 lehrte Moltmann an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank Otfried July, gratulierte Moltmann. Die "Theologie der Hoffnung" sei immer noch topaktuell, weil viele Menschen auch heute nach Hoffnung suchten.