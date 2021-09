Theologe Jüngel gestorben

Der evangelische Theologe Eberhard Jüngel ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie die Universität Tübingen mitteilt. Der Tübinger Universitätsprofessor galt als einer der bedeutendsten evangelischen Theologen der Gegenwart. Er lehrte in Berlin, Zürich und ab 1969 in Tübingen. Dort war er Ordinarius für Systematische Theologie und Religionsphilosophie und Direktor des Instituts für Hermeneutik an der Universität Tübingen. Trotz ehrenvoller Rufe an andere Fakultäten bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 blieb er Tübingen treu. Im Nebenamt war Jüngel knapp zwei Jahrzehnte Vorstand des Evangelischen Stifts. Außerdem war der gebürtige Magdeburger bis 2013 Kanzler des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Knapp drei Jahrzehnte war Jüngel Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und ein geschätzter Redner auf Kirchentagen.