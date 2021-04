per Mail teilen

Immer mehr Bücher und Medien werden online verkauft. Deshalb will die Tübinger Buchhandelskette Osiander künftig mit Thalia, dem größten deutschen Buchhändler, enger zusammenarbeiten. Es geht um gemeinsamen Verkauf im Internet und Logistik.

Zusammen mit Thalia wolle man im Online-Geschäft Amazon Paroli bieten, so Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller auf SWR-Anfrage. Sein Tübinger Familienunternehmen werde dabei die Eigenständigkeit nicht aufgeben. Der gemeinsame Onlineshop soll im Herbst 2021 starten. Eine neu zu gründende Osiander Vertriebsgesellschaft soll die Webshops der beiden Firmen gemeinsam verantworten. Voraussetzung ist allerdings, dass das Bundeskartellamt zustimmt.

Arbeitsplätze fallen weg

Dann wird Osiander sein eigenes zentrales Lager im Tübinger Stadtteil Derendingen aufgeben. Es sei sowieso zu klein, sagt Riethmüller. 32 Arbeitsplätze fielen damit weg.

Nach eigenen Angaben besitzt das Familienunternehmen Osiander mehr als siebzig Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Buchhandelskette Thalia hat ihren Firmensitz in Hagen und besitzt nach eigenen Angaben 317 Filialen in Deutschland.