Der Gemeinderat in Albstadt hat einen Bürgerentscheid zum Erhalt des Thalia Theaters in Albstadt-Tailfingen abgelehnt. Das Theater kommt aber wieder auf die Tagesordnung.

Es wird keinen Bürgerentscheid zur Zukunft des Thalia Theaters in Albstadt-Tailfingen geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit entschieden - und zwar aus formal-rechtlichen Gründen, so ein Sprecher der Stadtverwaltung. Es ging unter anderem um juristisch uneindeutige Formulierungen.

Abriss von Theater und Festhalle

Das Thalia Theater wurde 1953 eröffnet. Es ist mit seinen schwungvollen Vordächern, der leicht verschachtelten Bauweise und dem orangenen Theatersaal für viele Besucher ein liebenswürdiges Relikt der Wirtschaftswunderzeit. Doch das Tailfinger Theater müsste dringend saniert werden. Nach Berechnungen der Stadt würde das 13 Millionen Euro kosten. Deshalb soll es lieber abgerissen werden, genauso wie die Ebinger Festhalle, deren Sanierung laut Stadtverwaltung ähnlich teuer ist.

Kritik von Bürgern soll ernstgenommen werden

Statt in beide Hallen zu investieren, will die Stadt lieber eine neue Kulturhalle bauen. Diese Konzeption - und im Speziellen der Abriss des Thalia - passt einigen Albstädter Bürgerinnen und Bürgern nicht. Die wolle man nicht ignorieren, hieß es im Gemeinderat. Deshalb soll das Thema im Frühjahr erneut auf die Tagesordnung. Einen Bürgerentscheid soll es aber nicht geben.