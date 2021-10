"Queere Woche" in Tübingen startet

Tübingen veranstaltet zusammen mit vielen Organisationen, Vereinen und Engagierten eine "Queere Woche". Sängerin und Kabarettistin Maren Kroymann eröffnet das kulturelle Ereignis.

Rund 30 Veranstaltungen nehmen die Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung in den Fokus, lassen queere Lebenswirklichkeiten sichtbar werden und machen ein niedrigschwelliges Informations- und Kulturangebot. Die "Queere Woche" vom 22. bis 31. Oktober ergänzt das bereits begonnene Forschungsprojekt "Queer durch Tübingen" des Stadtarchivs und die gleichnamige Ausstellung, die im Stadtmuseum gezeigt wird.

Workshop über queeres Leben

Konzerte, Führungen, Vorträge und Informationsstände - die Angebote in der "Queeren Woche" sind vielfältig. So gibt es zum Beispiel bei der Fachstelle Vielfalt und dem Mädchentreff e.V. der Stadt Tübingen für Jugendliche und junge Erwachsene einen Workshop zum Thema: "Let`s talk about sex and gender" - was ich schon immer über queeres Leben wissen wollte.

Was bedeutet "queer"?

Der Begriff "queer" ist eine gemeinsame Bezeichnung unter anderem für lesbische, schwule, bisexuelle, pansexuelle, transsexuelle, transidente, intergeschlechtliche und/oder non-binäre Menschen. Verwendet werden auch Abkürzungen wie LSBTTIQ oder (englisch) LGBTIQ.