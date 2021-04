Betriebe in Tübingen mit mehr als 50 Beschäftigten müssen ab heute Corona-Schnelltests anbieten. Auch für Kitas gibt es eine Testpflicht. Damit möchte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) einen neuen Lockdown verhindern.

Die Testpflicht wird laut Stadtverwaltung im Rahmen des Modellversuchs "Öffnen mit Sicherheit" eingeführt. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer schreibt in einer Mitteilung, dass es dabei nicht um Gängelung gehe, sondern darum, einen neuen Lockdown in der Stadt zu vermeiden. Nach seinen Angaben zeigen wissenschaftliche Studien, dass regelmäßige Schnelltests in Betrieben und Schulen ausreichen könnten, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Betriebe in Tübingen mit mehr als 50 Beschäftigten müssen Schnelltests anbieten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Arbeitgeber muss Test besorgen

Die jetzige Testpflicht wurde in Abstimmung mit dem zuständigen Landessozialministerium eingeführt. Die Schnelltests muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Die Mitarbeiter können den Test im Betrieb, zu Hause oder bei einer öffentlichen Teststation machen.

Wenn Beschäftigte maximal drei Tage pro Woche im Betrieb sind, müssen sie einmal in der Woche getestet werden. Wer vier oder mehr Tage wöchentlich arbeitet, hat zwei Tests zu machen, heißt es. Wer ausschließlich im Homeoffice arbeitet oder bereits einen vollständigen Impfschutz hat, muss sich nicht testen lassen.

Kommt bundesweite Testpflicht?

Auch auf Bundesebene wird eine Corona-Testpflicht für Unternehmen seit Längerem diskutiert. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will bereits am Dienstag eine entsprechende Regelung im Kabinett durchsetzen. Die Union lehnt eine solche Pflicht bislang ab.

Testpflicht auch in Tübinger Kitas

Eine Corona-Testpflicht gilt seit Montag auch für den Besuch in Tübinger Kitas. Nach Informationen der Stadtverwaltung sind alle Eltern in einem Brief von Oberbürgermeister Palmer darüber informiert worden. Darin heißt es: "Kleine Kinder zu testen ist umstritten und braucht mehr Einfühlungsvermögen als bei Abiturienten. Eltern sollten die Tests deshalb am besten selbst durchführen." Es bestehe allerdings auch die Möglichkeit, die Kinder in der Einrichtung testen zu lassen. Ziel sei es, die Kitas weiter offen halten zu können, so Palmer.