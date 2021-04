Betriebe in Tübingen mit mehr als 50 Beschäftigten müssen ab heute Corona-Schnelltests anbieten. Die Testpflicht werde im Rahmen des Modellversuchs „Öffnen mit Sicherheit“ eingeführt, so die Tübinger Stadtverwaltung. Zu der Testpflicht schreibt Tübingens Oberbürgermeister Palmer in einer Mitteilung, dass es dabei nicht um Gängelung gehe, sondern darum, einen neuen Lockdown in der Stadt zu vermeiden. Nach seinen Angaben zeigen wissenschaftliche Studien, dass regelmäßige Schnelltests in Betrieben und Schulen ausreichen könnten, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Die jetzige Testpflicht wurde in Abstimmung mit dem zuständigen Landessozialministerium eingeführt. Die Schnelltests muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Die Mitarbeiter können den Test im Betrieb, zu Hause oder bei einer öffentlichen Teststation machen. Wer ausschließlich im Homeoffice arbeitet oder bereits einen vollständigen Impfschutz hat, muss sich nicht testen lassen.