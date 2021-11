Immer mehr Testmöglichkeiten von Tuttlingen bis Reutlingen

Mit dem fortgeschrittenen Infektionsgeschehen richten Landkreise, Städte und Gemeinden immer mehr Testmöglichkeiten ein. Sowohl Schnell- als auch PCR-Testangebote nehmen wieder zu.

Ob mit Wartezeiten oder Termin, in der gesamten Regionen gibt es immer mehr Testangebote. Vor mehr als einer Woche hat das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, dass Schnelltests wieder kostenlos sind, zumindest ein Test pro Person pro Woche. Zusätzlich lässt das rasant steigende Infektionsgeschehen die Kommunen in der Region reagieren.

23 aktive Schnelltestzentren im Landkreis Tuttlingen

Im Landkreis Tuttlingen gibt es 23 aktive Schnelltestzentren, und zwar in Buchheim, Deilingen, Denkingen, Dürbheim, Durchhausen, Emmingen-Liptingen, Geisingen, Gosheim, Hausen ob Verena, Kolbingen, Mahlstetten, Neuhausen ob Eck, Spaichingen, Talheim, Trossingen und Tuttlingen. In Dürbheim, Spaichingen und Tuttlingen werden zusätzlich PCR-Tests für Selbstzahler angeboten. Weitere drei Schnelltestzentren sind in der konkreten Planung, nämlich in Frittlingen, Mühlheim an der Donau und Trossingen.

PCR-Drive-In in Reutlingen wiedereröffnet

In Reutlingen ist der PCR-Drive-In wiedereröffnet, und zwar an Samstagen und Sonntagen. Dieser ist nur für Menschen mit Symptomen, nicht für Selbstzahler. Neben den großen Testzentren bieten außerdem viele Apotheken Schnelltests an, aber auch im Fitnessstudio kann man sich testen lassen. Ein Schnelltestbus ist zusätzlich in den folgenden Reutlinger Stadtteilen unterwegs: Degerschlacht, Betzingen, Sickenhausen, Orschel-Hagen, Oferdingen, Rommelsbach, Sondelfingen, Bronnweiler, Gönningen, Ohmenhausen, Altenburg, Reicheneck, Mittelstadt und in der Sonnenstraße.

Stadt und Kreis Tübingen mit vielen Angeboten

Im Kreis Tübingen, so zum Beispiel in Rottenburg an der Festhalle oder am Jugendhaus Klause gibt es Testmöglichkeiten. Im Testzentrum am Eugen-Bolz-Platz gibt's normale Schnelltests, aber auch Spucktests für Kita- und Schulkinder. In der Verwaltungsstellen der Ortschaften Baisingen, Bad Niedernau, Bieringen, Eckenweiler, Frommenhausen, Hailfingen, Hemmendorf, Obernau, Schwalldorf, Weiler, Wendelsheim und Wurmlingen sind auch jeweils Testmöglichkeiten zu nutzen. Auch in Mössingen und Gomaringen gibt es mindestens an einem Tag in der Woche Angebote. Die Stadt Tübingen betreibt durch die Initiative von Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und Notärztin Lisa Federle viele Testmöglichkeiten.

Testen in Freudenstadt

Wer im Landkreis Freudenstadt einen Test braucht, der findet eine Option in Bad Rippoldsau-Schapbach, Baiersbronn, Dornstetten, Glatten, Horb, Pfalzgrafenweiler, Seewald und Waldachtal. In der Stadt gibt's unterschiedliche Angebote in den Krankenhäusern oder der Diskothek Martinique, in der PCR und Schnelltests durchgeführt werden.

... und wenn ich Symptome habe?

Bei Symptomen empfehlen die meisten Landkreise und privaten Testanbieter, entweder Corona-Schwerpunktpraxen, den Hausarzt, die Hausärztin zu kontaktieren oder sich über PCR-Abstrichstellen zu informieren, die symptomatische Personen untersuchen. Diese sind im Vergleich zu Selbstzahlertests kostenlos.