Test in Kusterdingen: Netze BW bereitet sich auf mehr Elektroautos im ländlichen Raum vor

Bis 2030 sollen laut Bunderegierung 15 Millionen Elektroautos fahren. Wie die Stromnetze das meistern können, wurde in der Gemeinde Kusterdingen (Kreis Tübingen) getestet.

Für die Netzbetreiber ist die steigende Elektromobilität eine große Herausforderung. Das gelte besonders in ländlichen Regionen, erklärte der Netzbetreiber "Netze BW" bei einer Pressekonferenz. Denn dort sind die Stromkreise oft deutlich länger. Das kann zu Spannungsschwankungen und damit zu einer stärkeren Belastung der Stromnetze führen.

E-Mobilität in Kusterdingen

Wie Überlastungen verhindert werden können, wenn Elektroautos in einen Stromkreis integriert werden, hat der Netzbetreiber 18 Monate lang in Kusterdingen getestet. Der Stromkreis der Römerstraße sei mit 850 Metern ein gutes Beispiel für den ländlichen Raum, so die Netze BW. Hier habe man verschiedene Übergangslösungen unter realen Bedingungen prüfen können.

Testsieger: Dynamisches Lademanagement

Über den Stromkreis wurden für den Versuch eineinhalb Jahre lang 60 Kusterdinger Haushalte und acht Elektroautos mit Strom versorgt. Netze BW konnte so testen, mit welcher Strategie die Stromversorgung durchweg garantiert werden kann. Am besten schnitt das sogenannte "dynamische Lademanagement" ab. Dabei steht mehr Strom zum Laden der Elektroautos zur Verfügung, sobald der sonstige Verbrauch im Stromkreis sinkt. Steigt der Stromverbrauch in den Haushalten, so wird die Ladeleistung für die Elektroautos verringert. Diese verminderte Ladeleistung hätten aber nur 50% der Testteilnehmenden überhaupt bemerkt, so Netze BW

Private Ladestationen wie diese gibt es immer mehr. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Birgit Reichert

Exponentielles Wachstum bei privaten Ladestationen

Das dynamische Lademanagement sei eine technisch wirksame Übergangslösung, um dem Anstieg der E-Mobilität begegnen zu können, so der Leiter des Testversuchs, Patrick Vasile. Denn das Stromnetz auszubauen, nehme eine gewisse Zeit in Anspruch. Schon jetzt aber, "steigen die Meldezahlen für private Ladestationen exponentiell", meint Markus Wunsch von Netze BW.