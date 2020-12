per Mail teilen

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Demnach gab es am Dienstag vor allem in den Kreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil Anrufer, die als angebliche Ärzte aus den umliegenden Kliniken versuchten an Geld oder Wertgegenstände der Angerufenen zu kommen. Sie behaupteten, man benötige dringend Geld, um die Behandlung eines mit Corona infizierten Verwandten zu bezahlen.