Ortschaftsräte stimmen ab: Ja für Windpark in Rottenburg

Die Rottenburger Teilorte haben am Mittwoch über einen Windpark abgestimmt. Sieben von acht Windrädern können somit geplant werden. Nur Seebronn hat sich dagegen ausgesprochen.

In drei von vier Ortschaften haben sich die Gremien für die Verpachtung der Flächen rund um Rottenburg entschieden. Seebronn hat mit fünf Ja und fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung gegen die Windräder gestimmt. Oberndorf, Hailfingen und Wendelsheim sind dafür, dass Flächen für den Bau von Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden.

Gemeinderat Rottenburg berät am Dienstag

Der Windpark mit je knapp 246 Meter Höhe pro Windrad soll nördlich der Landstraße zwischen Seebronn und Wendelsheim entstehen. Der Gemeinderat berät am kommenden Dienstag über die Verpachtung der städtischen Flächen. Die Pläne haben in der Vergangenheit in allen Rottenburger Teilorten immer wieder für heftige Kritik gesorgt.

Kritik an Windrädern wegen Artenschutz und Umwelt

In öffentlichen Diskussionen äußerten viele Bürgerinnen und Bürger ihre Bedenken. Die Landschaft werde verschandelt, zu viel Wald gerodet und Vögel getötet. Außerdem wehe in Rottenburg zu wenig Wind, so die Gegner.