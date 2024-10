Leere Regale weichen Deko-Artikeln, Haushaltswaren und Spielzeug. Ein Discounter eröffnet übergangsweise im ehemaligen Galeria-Gebäude. Er will das Weihnachtsgeschäft mitnehmen.

Seit dem Frühjahr steht die Galeria Kaufhof Filiale in Reutlingen leer. Nun soll wieder Leben in das Gebäude kommen: Der Discounter TEDi zieht ein. Die Lichter brennen schon, doch noch sind die alten Regale der Kaufhauskette im Innern zu sehen. An der Tür wird mit Plakaten um Mitarbeiter geworben. Den genauen Eröffnungstermin gibt das Unternehmen noch nicht bekannt. Ziel sei, rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft zu eröffnen.

Es gibt bereits eine Filiale des Discounters in Reutlingen

Zieht TEDi vielleicht sogar nur für das Weihnachtsgeschäft in das Gebäude ein? Insgesamt 1.700 Quadratmeter Fläche im ehemaligen Kaufhof-Erdgeschoss will der Discounter vorerst mieten - allerdings nur befristet. Im Angebot hat der Discounter unter anderem Bastelartikel, Haushaltswaren, Hundespielzeug, Koffer und eben viel Weihnachtsdeko. Wie lange der Discounter im Galeria-Gebäude bleibt, dazu möchte sich das Unternehmen nicht äußern. Auf SWR-Anfrage teilt der Discounter mit, eine längerfristige Mietung sei nicht auszuschließen.

Der Discounter TEDi zieht in das ehemalige Gebäude von Galeria Kaufhof in Reutlingen ein. Wie lange, ist noch offen. SWR Theresa Krampfl

Dabei gibt es schon eine Filiale des Unternehmens in Reutlingen. Sie liegt in der Nähe der Stadthalle und damit nicht allzu weit vom Galeria-Gebäude entfernt. Diese Filiale bleibt weiterhin bestehen. "Die positive Resonanz auf unsere bestehende Filiale zeigt, dass unser Konzept gut angenommen wird. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine weitere Filiale zu eröffnen, um noch bessere Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen und den Bedürfnissen unserer Kundschaft noch gezielter gerecht zu werden", teilt das Unternehmen mit.

TEDi mietet deutschlandweit Galeria-Filialen für's Weihnachtsgeschäft

Der Discounter folgt aber nicht nur in Reutlingen auf Galeria Kaufhof. Deutschlandweit zieht das Unternehmen in sieben weitere ehemalige Galeria-Filialen ein: in BW auch noch in Pforzheim, außerdem in Darmstadt, Hildesheim, Kempten, Siegburg, Schweinfurt und Wuppertal. Der "Expansion-Manager" des Unternehmens, Marc Goltz, hat auf Social Media angekündigt, dass kaum Umbauarbeiten nötig seien. Das Unternehmen baue in den Filialen seine Regalsysteme auf und freue sich darauf, zeitnah das Weihnachtsgeschäft zu starten.

Seit Anfang des Jahres ist Galeria Kaufhof in Reutlingen geschlossen. Jetzt ziehen die Regalsysteme des Discounters TEDi ein. Zumindest übergangsweise. SWR Pelzer, Pia

Stadt Reutlingen wünscht sich längerfristiges Angebot

Auf SWR-Anfrage teilt die Stadt mit, eine Zwischennutzung sei grundsätzlich besser als ein Leerstand. Die Stadt wollte eigentlich eine andere Lösung - die ist aber im Sommer gescheitert. Nachdem bis Mitte Mai weder ein unterschriftsreifer Mietvertrag noch ein abgestimmtes Brandschutzkonzept vom Eigentümer vorgelegen habe, habe die Stadt eine kurzfristige Zwischennutzung abgesagt. Auch Fördermittel vom Bund für dieses Gebäude konnten deswegen nicht genutzt werden.

Zur langfristigen Nutzung des Gebäudes ist die Stadt weiterhin mit dem Eigentümer im Austausch. Am Ende entscheidet aber nicht die Stadt, wer in das Gebäude einzieht. Denn Besitzer und Vermieter ist das Investment-Unternehmen Apollo Global Management in New York.