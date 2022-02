7.500 bei Demo gegen Corona-Politik

per Mail teilen

Rund 7.500 Menschen haben laut Polizei am Samstag in Reutlingen gegen die Corona-Regeln und gegen die Impfpflicht demonstriert. 150 Gegendemonstranten versuchten, den Demozug zu blockieren. Die mit 5.000 Menschen angemeldete Demo ist innerhalb kurzer Zeit deutlich größer geworden. Unter den Protestlern fanden sich ganz unterschiedliche Menschen: von jungen Familien über Pflegekräfte bis hin zu einer Gruppe, die „Wir sind das Volk“ durch die Reutlinger Innenstadt rief. Megafone, Trommeln, laute Musikboxen und Protest-Schilder - die Menschenmenge war laut und auffällig, so die Beobachtung einer SWR-Reporterin. Nach einer Stunde Demozug blockierten etwa 150 Gegendemonstranten den Weg, weshalb die Polizei den Aufzug umleitete. Die Versammlung verlief überwiegend friedlich, jedoch wurde die Maskenpflicht größtenteils nicht eingehalten.