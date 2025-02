per Mail teilen

Irgendwann hat er es wohl nicht mehr ausgehalten. Ein 35-Jähriger hat sich der Polizei gestellt und gestanden, dass er in Aldingen (Landkreis Tuttlingen) einen Mann getötet hat.

Bevor die Polizei überhaupt von der Tat wusste, hat sich ein Mann der Polizei gestellt. Der 35-Jährige hat am Dienstag gestanden, einen Mann nach einem Streit in Aldingen (Landkreis Tuttlingen) getötet zu haben. Dann führte er die Polizisten zu einem Industriegelände in Aldingen. Dort fand die Polizei die Leiche des 39 Jahre alten Opfers. Die Tat soll schon Mitte Februar passiert sein.

Der Tote war nicht als vermisst gemeldet worden

Den Tatort vermutet die Staatsanwaltschaft Rottweil in der Umgebung des Wohnorts des Getöteten. Warum sich die beiden Männer gestritten haben, wird noch ermittelt. Der Tote sei nicht als vermisst gemeldet worden, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann sei immer wieder längere Zeit nicht zu Hause gewesen.

Tod durch Gewalteinwirkung im Kopfbereich

Gestorben ist der Mann laut Staatsanwaltschaft durch Gewalteinwirkung im Bereich des Halses und des Kopfes. Die Polizei hat den 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.