Tanzpionier Helmut Schäfer gestorben

Der Ehrenbürger von Enzklösterle (Kreis Calw) Helmut Schäfer wird am Donnerstag beigesetzt. Der Hotelier und Pionier des Tanzsports im Land ist nach kurzer Krankheit im Alter von 92 Jahren gestorben. Tanzen war sein Beruf und seine Leidenschaft. Er war Ausbildungslehrer für viele Tanzschulinhaber in Deutschland und hatte in Enzklösterle eine eigene Tanzschule aufgebaut. Bundesweit bekannt wurde Schäfer mit seiner Tanzmühle, Turnieren in Enzklösterle und der Welt-Tanz-Gala in Baden-Baden. Jahrzehntelang kümmerte sich Schäfer auch um den Tourismus im Nordschwarzwald und war im Hotel- und Gaststättenverband aktiv. Außerdem waren ihm die Heidelbeeren eine Herzensangelegenheit. Heidelbeerweg, -prinzessin und -dorf sind sein Vermächtnis.