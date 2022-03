Zugstrecke soll wiederbelebt werden

per Mail teilen

Die Talgangbahn in Albstadt (Zollernalbkreis) soll reaktiviert werden. Der Kreistag hat sich am Montagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen. Mit dem "Ja" zur Wiederbelebung der Strecke können die Planungen nun zügig vorangehen. Der Kreis und die Stadt Albstadt wollen ähnlich wie bei der geplanten Regionalstadtbahn Reutlingen/ Tübingen die Kosten aufteilen: Die Planung und den Bau der Strecke finanziert der Landkreis, die Stadt Albstadt soll im Gegenzug die Betriebskosten übernehmen. Wie hoch die Kosten für die Reaktivierung sind, soll bis Juli geklärt werden. Bis dahin will auch der Albstädter Gemeinderat über die Pläne abstimmen. Die Talgangbahn zwischen Albstadt- Onstmettingen und Albstadt-Ebingen soll im Halbstunden-Takt fahren.