Großer Andrang beim "Tag der Sicherheit" in Reutlingen

Rund 40.000 Menschen haben nach Angaben der Stadtverwaltung den "Tag der Sicherheit" in Reutlingen besucht. Die Geschäfte hatten bis 18 Uhr geöffnet.

Nach Schätzungen der Stadt Reutlingen haben etwa 40.000 Menschen den Sonntag für einen Besuch beim "Tag der Sicherheit" genutzt. In der ganzen Innenstadt hatten sich Blaulichtorganisationen wie Feuerwehren, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser, Polizei oder Technisches Hilfswerk (THW) den Gästen präsentiert. Dabei wurden die Arbeit, Geräte und Fahrzeuge vorgestellt. Die Besucher und Besucherinnen konnten zudem bei vielen Aktionen mitmachen.

Feuerwehr simulierte Löscheinsatz

An verschiedenen Ständen, zum Beispiel auf dem Marktplatz, gab es Informationen zu den einzelnen Organisationen und der Nachwuchs- und Jugendarbeit. Vor der Stadthalle in Reutlingen simulierten Feuerwehrleute einen Löscheinsatz. Die DRK-Rettungshundestaffel zeigte auf einem Hundeparcours was die Tiere alles können. Bei prächtigem Herbstwetter sei auch der verkaufsoffene Sonntag und der toskanische Markt rege genutzt worden, so Finanzbürgermeister Roland Wintzen.

In den vergangenen beiden Jahren war der "Tag der Sicherheit" wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun fand er zum 22. Mal statt.