Trigema in Burladingen druckt Wolfgang Grupps Porträt auf T-Shirts

Seine Familie wollte Firmenchef Wolfgang Grupp schon zum 100. Firmenjubiläum auf diese Art ehren. Er war dagegen. Zu Grupps 80. Geburtstag hat das Textilunternehmen nun ein Grupp-Shirt herausgebracht.

Für einen Textilunternehmer, der selbst immer nur feine Anzüge mit Einstecktuch trägt, ist ein T-Shirt aus eigener Produktion sicher ein ungewöhnliches Geschenk. Allerdings geht es genaugenommen um 500 T-Shirts, die der Vorzeigeunternehmer auch nicht selbst tragen soll.

Seine Familie hat ihm am Montag, seinem 80. Geburtstag, als Überraschung in den Fan-Shirts gratuliert. Außerdem waren knapp 500 Exemplare im Onlineshop von Trigema erhältlich. Dort findet es sich sowohl in der Damen-, als auch in der Herrenabteilung. Das Angebot richtet sich also an weibliche und männliche Fans des Unternehmers. Ein Grupp-Shirt kostet 25 Euro. Inzwischen dürfte die limitiere Auflage so gut wie ausverkauft sein, heißt es bei dem Unternehmen.

Wolfgang-Grupp-Fan-T-Shirt zum 80sten Homepage Trigema

Vorne auf das weiße Shirt ist ein Schwarz-Weiß-Portrait des Firmenchefs gedruckt, mit seiner Unterschrift und seinem Geburtsjahr. Zum 100. Firmenjubiläum wollte seine Familie schon einmal ein solches T-Shirt in die Produktion geben. Damals hatte sich der Patriarch dagegen gewehrt. Er wolle sich nicht so sehr in den Vordergrund spielen, sagte er damals.